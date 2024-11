Projeção de despesas com Previdência sobe R$ 7,669 bilhões, dizem Fazenda e Planejamento

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, divulgado no período da noite da sexta-feira, 22, pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano, na comparação com o relatório do 4º bimestre, publicado em setembro.

A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2024 subiu de R$ 932,364 bilhões, para R$ 940,034 bilhões, um avanço de R$ 7,670 bilhões.