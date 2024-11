Governo espera arrecadar R$ 17 bi até final do ano com pacote de receita

O governo federal espera arrecadar R$ 17 bilhões até o fim de 2024 com as medidas arrecadatórias aprovadas no Congresso Nacional no ano passado. A projeção foi divulgada no período da noite da sexta-feira, 22, pelo Ministério do Planejamento no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do 5º bimestre de 2024. Em setembro, o cálculo era de que seriam arrecadados ainda R$ 33,740 bilhões.

A estimativa não detalha, no entanto, o quanto já foi arrecadado com cada medida nos meses anteriores.