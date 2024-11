Pedro Lupion: Sugiro que setor de proteína pare de entregar carnes para o Carrefour no Brasil

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), defendeu que o setor de proteínas pare de fornecer carnes ao Carrefour e demais marcas do grupo no Brasil. "Se a carne brasileira serve para ser consumida nas lojas do Carrefour e de todas suas outras empresas aqui no Brasil, ela serve também para a Europa. Sugiro, e já conversei com as entidades produtores de proteína, que parem de entregar seus produtos para o Carrefour e demais marcas dessa empresa aqui no Brasil, para que eles entendam o que é respeitar o produtor rural brasileiro", afirmou Lupion, em vídeo na tarde desta sexta-feira, 22.

A suspensão do fornecimento sugerida por Lupion é uma resposta à declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, que afirmou que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, independentemente dos "preços e quantidades de carne" que esses países possam oferecer. A carta assinada por Bompard foi endereçada ao presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Operadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, e, segundo ele, a decisão foi tomada após ouvir o "desânimo e a raiva" dos agricultores franceses, que protestam contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Em nota divulgada ontem, 21, o Carrefour afirmou que o veto à venda de carnes do Mercosul só vale para supermercados da rede na França.