Governador do Texas manda que agências estatais parem de investir em ativos chineses

O governador do Estado do Texas, o republicano Greg Abbott, enviou na quinta-feira, 21, uma carta às agências estatais para ordenar que parem de investir na China e que vendam os ativos ligados ao país de seus portfólios o mais rápido possível, citando "riscos financeiros e de segurança".

Na declaração, ele afirma que "ações beligerantes" do Partido Comunista da China aumentaram os riscos para os investimentos do Texas no país e por isso aconselha os investidores a deixarem.