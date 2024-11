Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com fortes perdas na China e ganhos nas demais praças

Por André Marinho*

São Paulo, 21/11/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em uma sessão marcada por profundas perdas nos negócios chineses em meio a incertezas sobre as perspectivas da segunda maior economia do planeta. As demais praças na região, porém, conseguiram computar ganhos sólidos, após a melhora no humor sobre a Nvidia ajudar as ações do setor.