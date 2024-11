Renan Filho: governo analisa 4 repactuações de rodovias, encaminhou 8 para o TCU e reprovou 2

"Essa solução de otimização de contratos que vinham em desequilíbrio, estressados, não é uma solução do Ministério dos Transportes apenas, ou da Casa Civil. É um somatório de trabalhos", afirmou Renan Filho durante solenidade no Palácio do Planalto.

Conforme o quadro apresentado durante o evento, formalizaram pedidos de repactuação as concessionárias Ecosul, Eco101 (Ecorodovias); Concer, Concebra, Transbrasiliana (Triunfo); Fernão Dias, Régis Bittencourt, Litoral Sul e Planalto Sul (Arteris), Rodovia do Aço (K Infra), Via Brasil (Conasa), MS Vias (CCR); Fluminense (Arteris) e Via Bahia (Roadis).

Foram descartadas, antes de chegar ao TCU, as possibilidades de acordos para Concer e Rodovia do Aço. Além dessas, conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), também já estão afastadas as chances de avanço dos diálogos com a EcoSul, ainda que oficialmente o Ministério dos Transportes tenha dito nesta quinta que mantém a análise. Também em análise dos técnicos do governo estão Litoral Sul, Planalto Sul e Transbrasiliana

Dentre as oito que avançaram e alcançaram o TCU, Via Brasil e Concebra estão na etapa de verificação de admissibilidade, enquanto Régis Bittencourt e Fernão Dias estão com as propostas em análise pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso), criada pelo Tribunal no ano passado para esse fim. Já a Via Bahia está aguardando a análise do plenário do TCU, sendo essa a última etapa.