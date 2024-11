Renan Filho diz que MDB negocia 'cuidar' da agenda econômica de Haddad no Congresso

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o MDB está costurando um acordo para "cuidar" da agenda econômica do Brasil para o segundo biênio do atual governo no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado. O ministro afirmou que tanto a Pasta como a legenda apoiam "integralmente" a agenda fiscal conduzida pela gestão petista. Em meio à expectativa para o anúncio do pacote de corte de gastos elaborado pela equipe econômica, o ministro disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "ainda tem essa semana para resolver" a agenda fiscal. "Eu queria falar em meu nome e dizer que o Ministério dos Transportes apoia integralmente a agenda econômica do Brasil", comentou Renan Filho, em declaração durante cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias, no Palácio do Planalto.

O ministro disse que conversou com o presidente do MDB - partido ao qual é filiado -, Baleia Rossi, além dos líderes do partido na Câmara e no Senado, para tratar sobre a agenda fiscal. "Talvez caiba ao MDB, em uma das duas Casas, cuidar da agenda econômica do País para o segundo biênio do governo", comentou. Segundo o ministro, "está sendo costurado esse entendimento". Em seguida, acrescentou: "Depois converso com o senhor Lula um pouquinho sobre isso".