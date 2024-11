Receita tem expectativa de que bom desempenho da arrecadação continuará no último bimestre

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, destacou o bom desempenho arrecadatório de tributos empresariais e disse que a expectativa do Fisco é de que o último bimestre do ano mantenha o bom desempenho de 2024. "Nossa equipe que acompanha esses números nos passa um sinal de tranquilidade até o final do ano. Nossa perspectiva para os últimos dois meses é que se mantenha o desempenho que vem ocorrendo ao longo do ano, sem nenhum sobressalto", disse ele.

Para este ano, Malaquias destacou o bom desempenho do IRPJ e CSLL. Ele lembrou que no início do ano houve um valor de ajuste um pouco menor do que no ano anterior, o que provocou, uma arrecadação inferior do Imposto de Renda.

"Agora, com a recuperação da atividade econômica, com os esforços e atividades da Receita Federal, nós estamos recuperando a arrecadação desses tributos. O desempenho das empresas reflete diretamente a atividade econômica como um todo. Os esforços de recuperação de créditos refletem também nesses dois tributos, que são os principais do setor produtivo. No período acumulado, o desempenho do Imposto de Renda já passou de 1%, quase 1,5% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado", afirmou Malaquias. Compensações tributárias O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal disse também que as compensações tributárias chegaram a quase R$ 30 bilhões em outubro. O valor registrado, de R$ 29,7 bilhões, é o maior para um mês em 2024.