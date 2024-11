Presidente do BC japonês reitera que instituição decidirá sobre juros a cada reunião

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, reiterou nesta quinta-feira, 21, que a instituição tomará decisões sobre juros a cada reunião de política monetária. Ele acrescentou que mais dados e informações estarão disponíveis até seu próximo encontro, em dezembro.

Ueda disse ainda que o BoJ irá levar em consideração o impacto de flutuações cambiais ao revisar projeções de inflação, mas não quis comentar as variações do iene ante o dólar no curto prazo.