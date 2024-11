Monitor do PIB da FGV aponta alta de 1,0% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, houve crescimento de 4,2% no terceiro trimestre de 2024. No mês de setembro, o PIB avançou 0,7% ante agosto. Em setembro de 2024 em relação a setembro de 2023, houve elevação de 4,1%. A taxa acumulada em 12 meses até setembro foi de 3,0%.

"O desempenho da economia no terceiro trimestre, com crescimento de 1% na comparação com o segundo trimestre, mostra continuidade do bom desempenho da atividade econômica que vem sendo observado ao longo do ano. Pela ótica da produção, o grande destaque é o forte crescimento da indústria, que ocorreu de forma disseminada. Além disso, o setor de serviços também cresceu, a despeito de ter desacelerado, enquanto a agropecuária retraiu no trimestre. Pela ótica da demanda, o consumo e os investimentos seguem em trajetória de crescimento pelo terceiro e quarto trimestre consecutivos, respectivamente", afirmou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais. No terceiro trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2023, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 4,5%. "O consumo segue com elevado padrão de crescimento, embora note-se pequena desaceleração do segundo para o terceiro trimestre", ressaltou a FGV. "O desempenho do consumo de produtos não duráveis é o principal responsável por essa desaceleração do crescimento."

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve uma elevação de 9,7% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior. "O segmento de máquinas e equipamentos, tanto nacionais quanto importados, tem sido o destaque para o crescimento da FBCF desde o segundo trimestre, porém o segmento da construção também ampliou a sua contribuição positiva", apontou a FGV. A exportação de bens e serviços registrou crescimento de 2,4% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano anterior. Já a importação de bens e serviços aumentou 20,2% no período.