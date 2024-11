Dólar volta a superar R$ 5,80 em novembro com desconforto fiscal e exterior

O dólar apresentou alta firme na sessão desta quinta-feira, 21, e voltou a fechar acima do nível de R$ 5,80 pela primeira vez desde o início de novembro. O real sofreu com a escalada da moeda americana no exterior, fruto da aversão ao risco provocada agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, e as dúvidas em torno da data e da magnitude do pacote de corte de gastos em gestação no governo Lula.

Operadores ressaltam que a taxa de câmbio reflete em parte hoje a onda de valorização do dólar ontem no exterior, quando não houve negócios no mercado local, fechado em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. Esse efeito defasado ajuda a explicar o fato de o real apresentar nesta quinta-feira um dos piores desempenhos entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities.