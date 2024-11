Corte de juros de 25 pontos-base em dezembro parece ser 'resposta certa', diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras afirmou que um corte de 25 pontos-base em dezembro parece ser a "resposta certa" para o progresso recente da inflação na zona do euro, em entrevista à Bloomberg TV. O dirigente também defendeu reduzir os juros em reuniões consecutivas, se a economia permanecer no estado atual.

"Acredito que sim, deveríamos ter cortes em toda reunião a partir de agora até atingir o nível neutro dos juros. É um conceito abstrato, mas estimativas sugerem que este nível seria em torno de 2%", disse Stournaras.