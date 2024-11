Brasil vive momento histórico sobre concessões, com melhor entendimento público, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o País vive um momento histórico com o amadurecimento do entendimento da população sobre as concessões rodoviárias e mudanças de postura dos órgãos de controle sobre os contratos entre público e privado.

"Quem está no governo sabe que às vezes uma obra para em um gerente da Caixa, do Banco do Brasil, do gerente do BNDES e em qualquer outro lugar porque as pessoas ficaram com medo de dar autorização ou assinar um cheque", disse Lula.

O presidente atribui esse fenômeno ao "denuncismo". "Aqui no Brasil, fazemos uma licitação e quem perde, ao invés de acolher o resultado, vai para a Justiça. E aí demora mais 10 anos, 15 anos. Por isso a teoria do consenso é extraordinária", afirmou.

O discurso foi feito na solenidade de criação do "Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária". A iniciativa tem respaldo do Tribunal de Contas da União (TCU), que lidera a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), criada pela Corte para avaliar acordos sobre contratos entre o governo e empresas privadas.