BC da África do Sul reduz taxa básica de juros para 7,75%, mas alerta sobre inflação

Em coletiva de imprensa após a decisão, o presidente do BC sul-africano, Lesetja Kganyago, revelou que os dirigentes "sequer discutiram a possibilidade de cortar juros em 50 pontos-base". "Há muita instabilidade no mundo", frisou.

O BC da África do Sul observou que reduzir o nível de restrição da política monetária gradativamente ainda é consistente com a queda da inflação no médio prazo e manteve previsão de que as taxas seguirão em queda até o nível neutro, estabilizando acima de 7% em 2025. "Decisões de juros serão feitas reunião a reunião e a depender de dados sobre o desempenho da economia, sem trajetória predefinida", concluiu.