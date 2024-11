Ministro da Agricultura diz que decisão do Carrefour contra Mercosul 'parece ação orquestrada'

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a decisão do Mercosul de não vender mais carnes do bloco "parece uma ação orquestrada"" de companhias francesas contra o Brasil. O ministro disse ficar "indignado" com o posicionamento dos franceses. "Me parece uma ação orquestrada de companhias francesas", declarou o ministro a jornalistas após participar de jantar com o presidente da China, Xi Jinping, nesta quarta-feira, 20, em Brasília.

O ministro citou a declaração dada pelo diretor financeiro da Danone, Jurgen Esser, veiculada pela agência de notícias Reuters, que a empresa parou de comprar soja do Brasil e agora adquire o produto de países da Ásia como antecipação à lei antidesmatamento da União Europeia. Diante desse episódio recente, o ministro afirmou que "não faz sentido achar que é coincidência".

Na avaliação de Fávaro, a declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, aponta "de forma inverídica" as condições de produção brasileira. "De forma a ferir a soberania brasileira, desrespeitando nossa produção, que é sustentável". "Me parece que é querendo arrumar o pretexto para que a França não assine e continue com a posição contra a finalização do acordo Mercosul União Europeia, avaliou o ministro. Em sua visão, era mais "bonito e legítimo" só manter a posição contra o acordo. "Não precisava ficar procurando pretexto naquilo que não existe na produção sustentável e exemplar brasileira. Eu seria o último das pessoas a apontar qualquer defeito na produção francesa, mas fico indignado quando eles querem fazer isso com o Brasil", completou.