Walmart supera expectativas e tem lucro de US$ 4,58 bilhões

O Walmart teve lucro líquido de US$ 4,58 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em 31 de outubro), dez vezes maior do que o ganho de US$ 453 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 19. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana saltou de US$ 0,06 para US$ 0,57.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,58, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,53.