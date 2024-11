Schmid, do Fed, diz que corte de juros mostra confiança de que inflação caminha para meta de 2%

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse que o corte dos juros mostra a confiança do BC americano de que a inflação está caminhando para a meta de 2% ao ano, em discurso preparado para evento da Câmara de Greater Omaha, nesta terça-feira. Ele pontuou, no entanto, que ainda resta saber quanto mais os juros cairão ou onde eles podem se estabilizar.

"É o momento de começar a reduzir a restrição da política monetária", afirmou.