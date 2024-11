Maersk conclui primeira conversão navio porta-contêineres para motor bicombustível

A Maerk concluiu a primeira conversão de um grande navio porta contêineres para motor bicombustível capaz de operar com metanol. A modernização do Maersk Halifax, que visa diminuir as emissões de carbono, foi conduzida no Estaleiro Zhoushan Xinya, na China, ao longo de 88 dias.

Após os testes no mar, o navio voltou a operar e agora está atendendo clientes no comércio transpacífico, segundo o chefe de Gestão de Frota e Tecnologia da Maersk, Leonardo Sonzio.