Presidente do BC japonês reafirma posição sobre alta adicional de juros, apesar de incertezas

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reafirmou a posição da instituição de continuar a aumentar as taxas de juros se a economia melhorar como esperado, embora as incertezas sobre as perspectivas econômicas ainda sejam altas. "O momento real dos ajustes continuará a depender dos desenvolvimentos na atividade econômica e dos preços, assim como das condições financeiras futuras", disse Ueda em discurso para líderes empresariais em Nagoya, nesta segunda-feira. "Ajustar gradualmente o grau de acomodação em linha com a melhoria da atividade econômica e dos preços apoiará o crescimento econômico de longo prazo e contribuirá para atingir a meta de estabilidade de preços de forma sustentável e estável."

O dirigente disse ainda que, se as economias estrangeiras crescerem moderadamente e os salários continuarem a aumentar, essas serão a chave para a perspectiva econômica do banco.