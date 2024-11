Petrobras detalha Plano de Negócios 2025/2029 com investimentos totais de US$ 111 bi

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 18, detalhes do seu Plano de Negócios 2025-29. A previsão é de investimentos totais de US$ 111 bilhões para o período, além do pagamento de US$ 45 bilhões em dividendos ordinários. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a proposta do plano foi deliberada pela diretoria executiva no dia 14 de novembro, mas ainda será apreciada pelo conselho de administração em reunião agendada para o dia 21.

Dos investimentos totais de US$ 111 bilhões previstos, US$ 77 bilhões serão alocados no segmento de Exploração & Produção, sendo US$ 7,9 bilhões em Exploração. Além disso, US$ 20 bilhões serão investidos no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC).