Para dirigente do BCE, tarifas de Trump podem marcar reviravolta no comércio global

As propostas tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, podem prejudicar o comércio internacional e gerar menor crescimento econômico, segundo o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel.

"Se o próximo governo dos EUA concretizar essas promessas, isso poderá marcar uma reviravolta significativa para o sistema internacional de comércio", disse Nagel, em discurso durante evento em Tóquio.