Equilíbrio de riscos mudou de preocupação inflacionária para crescimento, diz dirigente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse, durante a conferência Frankfurt Euro Finance Week mais cedo, que se for observada a posição da Europa em comparação à de um ano atrás, o equilíbrio dos riscos mudou de preocupações com a inflação alta para temores com o crescimento econômico.

"A inflação dos preços ao consumidor se aproximou de nossa meta. Mas a atividade econômica tem sido mais fraca do que o esperado: revisamos nossas projeções para baixo duas vezes - antes do verão e em setembro", explicou o dirigente do BCE, em discurso.