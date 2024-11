Embraer e PTDI, da Indonésia, assinam memorando para avaliar parcerias na aviação comercial

A Embraer informou que assinou com a PT Dirgantara Indonesia (PTDI), principal empresa aeroespacial da Indonésia, um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de expandir a colaboração na aviação comercial. As duas empresas realizarão estudos conjuntos para avaliar oportunidades de parceria na aviação comercial, em áreas como engenharia e fornecimento de aeroestruturas.

"A Indonésia é um dos mercados de aviação que mais crescem globalmente, e identificamos áreas onde ambas as partes podem aproveitar suas especialidades, aprimorar as capacidades aeroespaciais da Indonésia e expandir sua conectividade aérea", afirma Rodrigo Silva e Souza, vice-presidente de Marketing da Embraer Aviação Comercial.

Atualmente, a Força Aérea Indonésia opera uma frota de Super Tucanos A-29. Além disso, há uma frota de jatos executivos da Embraer em operação no país. A PT Wira Jasa Angkasa (WJA) é o centro de serviços autorizado da Embraer Aviação Executiva na Indonésia.

O acordo foi celebrado no CEO Fórum Indonésia-Brasil que é liderado pelo presidente da Indonésia Prabowo Subianto, durante o encontro do G20, no Brasil, e teve a presença de importantes lideranças do país asiático como o ministro coordenador de Relações Econômicas, Airlangga Hartarto, o enviado especial da Presidência da República da Indonésia, Hashim Djojohadikusumo e o presidente do Conselho da Câmara do Comércio e Indústria (Kadin), Anindya Bakrie.