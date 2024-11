Agenda de Haddad tem reunião bilateral com ministro da França e jantar com Macron

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma reunião bilateral no início da noite desta segunda-feira, às 18h15, com o ministro das Finanças da França, Antoine Armand. Também está previsto um jantar com o presidente do país, Emmanuel Macron, às 20 horas, na Casa Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

Os encontros ocorrem às margens da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20).