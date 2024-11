Powell: economia não envia sinais de que precisamos ter pressa para cortar juros

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicou hoje que a autoridade monetária não pretende correr no processo de relaxamento monetário. "A economia não está enviando quaisquer sinais de que precisamos ter pressa em baixar os juros", afirmou, em discurso durante evento em Dallas, Texas.

Na mesma ocasião, Jerome Powell se disse "confiante" de que é possível manter a força do mercado de trabalho ao mesmo tempo em que a inflação caminha "sustentadamente" em direção à meta de 2%. Para ele, no momento, os riscos entre o cumprimento dos dois lados do mandato do Fed estão praticamente equilibrados.

Porém, o secretário alertou que um corte de juros excessivamente rápido poderia reverter os progressos na contenção das pressões inflacionárias. "Ao mesmo tempo, uma redução muito lenta da restrição política poderia enfraquecer indevidamente a atividade econômica e o emprego", disse.