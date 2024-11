G20 Social: Ministros destacam desafio de inclusão da igualdade étnico-racial no orçamento

Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacaram os desafios de incorporar o ODS 18 (Igualdade Étnico-Racial) nos orçamentos públicos. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 15, durante o lançamento da iniciativa no G20 Social, no Rio de Janeiro.

Macêdo ressaltou a importância de interiorizar os ODS nos estados e municípios. "Estamos avançando, o governo federal está dando passos significativos, mas o grande desafio agora é levar essa agenda para todo o Brasil", afirmou.