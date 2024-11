Brasil tem trajetória fiscal que não é sustentável, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou hoje que o Brasil tem uma trajetória fiscal que não é "sustentável". "Mas essa não é uma crítica ao governo, é um problema do País", disse em evento do Lide em Lisboa, Portugal.

"A equipe econômica vem defendendo colocar mais despesas dentro do arcabouço fiscal", afirmou. Sidney avalia que é necessário fazer mais cortes nos gastos obrigatórios e reduzir as vinculações e as indexações do orçamento público.