Bolsas de NY fecham em queda com diminuição de expectativa de alívio pelo Fed

As Bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 15, com os investidores reduzindo as expectativas de um corte nas taxas de juros em dezembro, após sinais de membros do Federal Reserve (Fed) e dados de vendas no varejo.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,70%, aos 43.444,99 pontos. O S&P 500 caiu 1,32%, encerrando em 5.870,62 pontos; e o Nasdaq registrou perdas de 2,24%, aos 18.680,12 pontos. Na semana, o Dow Jones cedeu 1,24%; o S&P perdeu 2,08% e o Nasdaq recuou 3,15%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na quinta-feira que a economia sólida permitiria ao banco central decidir com que rapidez afrouxar ainda mais a política. Enquanto isso, novos dados se somaram às evidência de solidez da economia dos EUA. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, afirmou que outro corte nas taxas de juros em dezembro "certamente está na mesa, mas não está garantido", segundo entrevista ao The Wall Street Journal ontem (14).