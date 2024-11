ATT: Vendas no varejo sobem 0,4% em outubro ante setembro, como previsto

A notícia publicada às 10h55 contém um erro no primeiro parágrafo. As vendas no varejo dos EUA se referem a outubro ante setembro, e não a setembro ante agosto. Segue versão corrigida abaixo:

São Paulo, 15/11/2024 - As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,4% em outubro ante setembro, para US$ 718,9 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta sexta-feira. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, as vendas tiveram expansão de 2,8% em outubro.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano cresceram 0,1% no confronto mensal de o