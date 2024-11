Alibaba anuncia receita abaixo do esperado; ação cai em NY após alta inicial

O Alibaba Group informou que o faturamento da companhia foi de 236,50 bilhões de renminbi (US$ 33,70 bilhões) no trimestre até setembro, um aumento de 5% no comparativo anual, ainda que tenha ficado abaixo do consenso da FactSet de 239,45 bilhões de renminbi.

O lucro líquido no trimestre totalizou 43,55 bilhões de renminbi (equivalente a US$ 6,21 bilhões), o que representou um crescimento de 63% em comparação a igual período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, dia 15.