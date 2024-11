Siemens amplia lucro e supera expectativas do mercado no trimestre

A Siemens registrou um lucro líquido mais elevado no quarto trimestre do seu ano fiscal, superando as previsões do mercado, depois de ter se beneficiado da elevada demanda por infraestruturas elétricas impulsionada por centros de dados.

O conglomerado industrial alemão divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de 1,90 bilhão de euros nos três meses até setembro, acima dos 1,72 bilhão de euros do mesmo período do ano anterior.