Petróleo fecha em alta, observando indicadores de demanda e estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta hoje, em uma sessão volátil, que contou com a divulgação de importantes indicadores para o mercado global. A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano, mas reduziu a de 2025, citando o impacto da desaceleração econômica da China no consumo. Além disso, os estoques nos Estados Unidos tiveram alta semanal acima do esperado. Apesar das altas de hoje, o ambiente semanal ainda é de quedas nos preços, em um cenário com demanda incerta e dólar fortalecido, que pressiona a commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,39% (US$ 0,27), a US$ 68,70 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve alta de 0,39% (US$ 0,28), a US$ 72,56 o barril.