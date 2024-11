Ouro fecha em queda pela quinta sessão consecutiva e toca mínima em 2 meses

O ouro fechou novamente em baixa nesta quinta-feira, 14, caindo pela quinta sessão consecutiva e pressionado pela alta do dólar. Depois de subir acentuadamente durante a maior parte deste ano, o ativo se tornou menos atrativo desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,52%, a US$ 2.572,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na mínima do dia, o metal atingiu menor valor desde 12 de setembro.