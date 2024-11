Nvidia prepara tecnologia para apoiar fabricação de robôs humanoides no 1º semestre de 2025

A Nvidia deve lançar no mercado sua nova tecnologia para ajudar na fabricação robôs humanoides no primeiro semestre de 2025, com o objetivo de reforçar sua posição no setor de robótica, disse um executivo sênior da empresa.

Apresentados pela primeira vez no início deste ano, os computadores Jetson Thor fazem parte da abordagem da Nvidia para o desenvolvimento de robôs semelhantes aos humanos.