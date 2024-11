Inflação global está em convergência principalmente no mundo avançado, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 14, durante abertura do 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, que a inflação global está em rota de convergência, principalmente no mundo avançado.

Ao mesmo tempo, segundo o banqueiro central, surgem questionamentos sobre o processo de desinflação na América Latina. Mas, ainda de acordo com Campos Neto, a inflação, em geral, tem subido devido aos preços de alimentos e de energia.