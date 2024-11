IBGE mostra que 24 das 27 Unidades da Federação tiveram alta no PIB em 2022

Na média nacional, o PIB avançou 3,0% em 2022. Houve recuos apenas no Rio Grande do Sul (-2,6%), Espírito Santo (-1,7%) e Pará (-0,7%).

No Rio de Janeiro, o PIB cresceu 4,7% em 2022, respondendo por 11,4% de todo o PIB brasileiro. Minas Gerais, com avanço de 3,0% na economia regional em 2022, respondeu por 9,0% do PIB nacional.

Os demais Estados com as maiores fatias no PIB brasileiro em 2022 foram Paraná (6,1% de participação no total nacional), Rio Grande do Sul (5,9% de participação), Santa Catarina (4,6%), Bahia (4,0%) Distrito Federal (3,3%) e Goiás (3,2%). As menores fatias no PIB entre as unidades da federação foram as de Roraima (0,2%), Amapá (0,2%) e Acre (0,2%).

"O aumento do PIB pelo segundo ano consecutivo representa a recuperação da economia brasileira, iniciada em 2021, após a queda observada em 2020, motivada sobretudo pelos efeitos da pandemia covid-19", disse Alessandra Poça, gerente de Contas Regionais do IBGE, em nota oficial.