Estoques de petróleo dos EUA sobem 2,09 milhões de barris; previsão: alta de 1,1 milhão

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 2,09 milhões de barris, a 429,7 milhões de barris na semana encerrada em 8 de novembro, informou hoje o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que era de alta de 1,1 milhão de barris.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 688 mil barris, a 25,191 milhões de barris. Já a produção média diária dos EUA recuou a 13,4 milhões de barris no período, ante 13,5 milhões de barris no levantamento anterior.