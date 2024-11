Dólar fecha estável, mas sobe 0,91% na semana com Trump e pacote no radar

Em sessão morna e de oscilações contidas, o dólar fechou praticamente estável no mercado doméstico, em mais um dia marcado pela expectativa em torno do pacote de corte de gastos em gestação no governo Lula. Lá fora, a moeda americana teve comportamento misto em relação a divisas emergentes e avançou na comparação com pares, sobretudo após discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, acenando com cautela no corte de juros. Na abertura dos negócios, o dólar superou o nível de R$ 5,80 e tocou máxima de R$ 5,8308 - o que, segundo operadores, teria disparado ordens para realização de lucros e jogado a taxa de câmbio para baixo. Além disso, os retornos dos Treasuries perderam fôlego, amenizando as pressões sobre moedas de países emergentes.

Com mínima a R$ 5,7635, o dólar fechou cotado a R$ 5,7881 (-0,02%). Na semana, a moeda americana subiu 0,91% em relação ao real, que apresentou desempenho superior a de seus pares latino-americanos no período. Em novembro, o dólar tem variação bem modesta em relação ao real (0,12%).

"Apesar de o real ter demonstrado desempenho ligeiramente melhor em comparação com outras moedas emergentes, o cenário se mantém relativamente estável, como mercado aguardando a proposta do pacote de corte de gastos", afirma o head da Tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt. "Isso será determinante para a movimentação do câmbio. A atenção é não apenas ao montante total dos cortes, mas também a natureza deles, se serão permanentes ou temporários". Ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano traria um número "expressivo" e que todas as rubricas devem "seguir a mesma regra ou alguma coisa parecida" com o arcabouço fiscal, que limita o crescimento dos gastos a 2,5% acima da inflação. Circulam informações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria indicado que vai harmonizar os parâmetros do reajuste anual do salário mínimo com as regras do arcabouço. Para o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, desde meados de setembro a formação da taxa de câmbio foi mais influenciada pelo ambiente externo, como a eleição presidencial nos EUA, do que por "questões idiossincráticas". Ele ressalta que, além da eleição de Trump, houve uma rodada de dados fortes da economia da economia americana e sinais de convergência lenta da inflação à meta.