Cisco Systems registra queda em lucro e receita no 1º trimestre fiscal

A Cisco Systems registrou receitas e lucros mais baixos no primeiro trimestre fiscal, mas os resultados superaram as estimativas dos analistas, impulsionados por investimentos para apoiar a inteligência artificial.

A empresa de equipamentos de rede informou um lucro de US$ 2,71 bilhões, ou US$ 0,68 por ação, em comparação com US$ 3,64 bilhões, ou US$ 89 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.