Brasil será menos afetado do que outros emergentes por dólar forte, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a alta do dólar, na esteira da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, vai afetar menos o Brasil do que outros emergentes. A China e o México tendem a sentir os maiores impactos, ele afirmou.

"Minha percepção é a de que é óbvio que, se você tiver um dólar forte, isso vai afetar os outros países com mercados emergentes, mas a minha visão era de que o Brasil seria menos afetado", disse Campos Neto em evento do Valor Capital Group, em São Paulo. "Ele será afetado, mas em menor intensidade."