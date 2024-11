Bolsas da Europa sobem com noticiário de empresas, de olho em revisão do PIB e ata do BCE

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, favorecidas pelo noticiário de empresas, incluindo balanços positivos, enquanto investidores aguardam revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).