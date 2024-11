Volkswagen anuncia investimento dce US$ 5,8 bi em joint venture de carros elétricos com Rivian

"A parceria com a Rivian é o próximo passo lógico em nossa estratégia de software", disse o CEO da Volkswagen, Oliver Blume.

A Volkswagen e a Rivian Automotive, startup americana de veículos elétricos, formaram uma parceria para criar uma joint venture com o objetivo de produzir carros elétricos mais acessíveis. A joint venture terá sede em Palo Alto, na Califórnia, e ao todo, a montadora alemã planeja investir US$ 5,8 bilhões até 2027.

Segundo as empresas, a joint venture irá utilizar a arquitetura elétrica e tecnologia de software da Rivian, que permitirá o lançamento do modelo R2 da startup, no primeiro semestre de 2026, e contribuirá para o lançamento dos primeiros modelos da Volkswagen, em 2027.