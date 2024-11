Relatório da OMC aponta aumento no protecionismo econômico dos países do G20

Os países que integram o G20 ampliaram as medidas protecionistas, apontou o Relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC). Durante o período de revisão - de outubro de 2023 a outubro de 2024 - as economias introduziram 91 novas medidas restritivas para o comércio, estimadas em US$ 828,9 bilhões. O aumento foi de cerca de 237% em relação ao último relatório divulgado. O documento também indica que o crescimento das medidas protecionistas no G20 se acumulam desde 2009. Em 2024, o valor do comércio coberto por restrições de importação em vigor foi estimado em US$ 2,328 trilhões - 9,4% das importações mundiais. Durante o período de revisão, foram registradas 22 novas restrições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As restrições cobriram em um ano um valor estimado em US$ 230,8 bilhões da exportação de mercadorias, o que representa 0,9% das exportações no mundo. Um ano atrás, essa cifra era de US$ 121,7 bilhões.