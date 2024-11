Prefeitura do Rio prevê impacto de R$ 595,3 milhões do G20 na economia carioca

O G20 vai movimentar R$ 595,3 milhões na economia da cidade do Rio de Janeiro, segundo estudo divulgado pela Prefeitura do Rio, levando em conta despesas operacionais (R$ 226,3 milhões) - em infraestrutura, aluguel de espaços e serviços diversos -, gastos dos mais de 120 mil participantes e do valor investido (R$ 32 milhões) na reforma do Museu de Arte Moderna (MAM), onde a reunião de Cúpula do Líderes acontece. O cálculo leva em consideração os números dos mais de 130 eventos realizados na cidade e que estão associados à reunião das 21 nações e blocos que têm as maiores economias do mundo, envolvendo 27 órgãos municipais, entre dezembro de 2023 a novembro deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O G20 no Rio é mais do que um evento econômico, é uma vitrine da capacidade do Rio de integrar a agenda global de desenvolvimento. Esse legado de transformação e impacto econômico que vemos é resultado do compromisso de todos os órgãos e da dedicação de cada cidadão carioca que participa da construção de um Rio mais forte e conectado com o mundo", disse em nota o prefeito Eduardo Paes.