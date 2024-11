Musalem, do Fed, diz que inflação deve convergir para meta de 2% ao ano no médio prazo

O presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, Alberto Musalem, disse que a inflação dos Estados Unidos deve convergir para a meta de 2% ao ano no médio prazo e que o BC americano está "na última milha" para alcançar a estabilidade de preços, em discurso nesta quarta-feira, no Clube Econômico de Memphis.

De acordo com Musalem, no entanto, o risco de alta da inflação aumentou, mas o do mercado de trabalho está inalterado. O setor empresarial, no geral, está "saudável", na avaliação do dirigente. "A economia expandiu em ritmo forte e está no caminho para quarto trimestre sólido", pontuou.