Haddad deixa sede da Fazenda para reunião na Defesa sobre corte de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da Pasta há pouco para participar de reunião no Ministério da Defesa, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Inicialmente, apenas técnicos da Fazenda participariam do encontro com o ministro José Múcio e oficiais das Forças Armadas para discutir medidas do pacote de ajuste fiscal e corte de gastos. Haddad, que não teve a agenda pública divulgada até o momento, decidiu participar.