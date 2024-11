Garmam: Difícil Trump colocar tarifa linear de 10% a 20% em produtos que entram nos EUA

Para o diretor-executivo da Eurasia Group, Christopher Garmam, apesar de acreditar que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, vá cumprir as promessas de campanha, será difícil para o republicano colocar uma tarifa linear de 10% a 20% para todos os produtos de fora que entram na economia norte-americana.

"Pode esquecer isso. Não tem capacidade pessoal, não dá para contar com os Estados e municípios. A gente acha uma deportação modesta, de 1,5 milhões, razoável e em três anos. Mas se você pega as repercussões econômicas disso, ainda são grandes", disse.

De acordo com Garman, tem projeções de que mesmo fazendo um terço do que ele está prometendo, gera mais inflação, pode reduzir o PIB ao longo do tempo e pode arriscar a interromper a trajetória e cortes de juro pelo Federal Reserve (Fed).

"Os mercados estão reagindo para o lado positivo da agenda, como desregulação e menos impostos, que acho que virá. As repercussões que podem ser inflacionárias são mais incertas. Mas na nossa visão, a gente acha que vem algo mais forte do que muitos do mercado estão estimando", afirmou Garman.