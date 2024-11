Fux pede a Barroso sessão extraordinária para votar liminar sobre bets

O ministro Luiz Fux pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, a convocação de uma sessão extraordinária para consultar o colegiado sobre a liminar proferida na manhã desta quarta-feira, 13, a respeito das bets. Se a sugestão for acolhida, deve ser aberta uma sessão no plenário virtual para os ministros se manifestarem sobre a manutenção ou derrubada da liminar. As sessões extraordinárias no Supremo costumam durar 24 horas.

A decisão determinou que o governo tome medidas para impedir que benefícios sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), sejam usados nas apostas on-line. Em setembro, o Banco Central divulgou estudo que mostra que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com bets, somente via Pix, em agosto deste ano.