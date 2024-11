Dólar e Treasuries limitam pressão na curva de juros por cenário fiscal

Os juros futuros curtos operavam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, após o volume de serviços prestados em setembro ter crescido 1%, no teto das estimativas do Projeções Broadcast. Os longos operam com viés de alta em meio à expectativa, há três semanas, pelo anúncio de cortes de gastos.

Os movimentos são moderados pela queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries.