Dólar à vista cai com exterior e leilão de linha de até U$ 4 bi alivia a liquidez

O dólar recua no mercado à vista na manhã desta quarta-feira, 13, em linha com o exterior, enquanto os juros futuros mostram viés de alta. Os investidores avaliam o crescimento de 1% do volume de serviços em setembro no País, igual ao teto das estimativas do Projeções Broadcast e maior nível histórico. Os serviços no Brasil estão 16,4% acima do nível pré-pandemia, segundo o IBGE. O dado reforça a percepção de um ciclo de aperto mais longo da Selic.

No radar estão eventuais novidades das negociações sobre corte de gastos. O presidente Lula reúne-se pela manhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para apresentar as diretrizes do plano de corte de gastos. Um outro encontro com o ministro da Defesa, José Múcio, às 15 horas, deve contribuir com os planos de contenção. Palestra do diretor de Política Monetária e futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, também é esperada no fim da tarde. Já nos EUA, dados de inflação ao consumidor de setembro (10h30) e falas de três dirigentes do Federal Reserve são esperados.